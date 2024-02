Lavoro | Fly future 2024 | “Compagnie aeree e aziende aerospaziali cercano migliaia di giovani”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Unico evento di orientamento e informazione in Italia per iinteressati a lavorare nel settore dell’aviazione e dello spazionel mondo sono pronte ad assumere decine didi. Il boom del trasporto aereo dopo lo stop per la pandemia, infatti, farà arrivare sul mercato mondiale entro il