Lavoro di m*** | Mara Venier | scoppia un' altra bufera a Domenica In

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Post che scorri, veleno che trovi.conduce “In” - ieri, come sempre- e l'“esercito di Ghali”, sui social, le si scaglia contro con una violenza inaudita. «Pagliaccia! Nella Rai fasciomeloniana funziona così»; «La coda di paglia della zia!»; «Sempre più scandalosa!»; «e la Rai supportano il genocidio». La colpa della conduttrice? Prima, la settimana scorsa, quella di aver letto un comunicato dell'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che difendeva Israele dopo le parole pro-Palestina pronunciate da Ghali e Dargen D'Amico a Sanremo («Stop genocidio» e molto altro). Poi, gli odiatori, non hanno accettato che lasia tornata a condurre il programma. È partito un tentativo di boicottaggio via social: «Ma dopo quello ...