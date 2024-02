Lavoro | 42 annunci su Taranto | si cercano 64 persone

Indeed è un motore di ricerca per trovare lavoro lanciato nel novembre 2004 di proprietà della società giapponese Recruit. Il sito raccoglie annunci di lavoro da migliaia di siti web, incluso bacheche di lavoro, quotidiani, associazioni, e pagine d'impiego di compagnie private. Coloro che cercano lavoro non inoltrano le loro domande d'impiego attraverso Indeed, ma ottengono una descrizione dell'annuncio originale e, se interessati, vengono ridiretti sul sito dal quale l'annuncio origina per poter inoltrare le loro domande di lavoro. Indeed è disponibile in più di 50 paesi del mondo in 28 lingue. Dal primo aprile 2010, Indeed è il primo sito del suo genere disponibile in 5 continenti.