L’autista di Maradona | «Vi racconto quella volta che fece l’autostop per tornare a casa»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Giovanni Aiello è statodi Diego Armando. El Pibe de Oro gli ha fatto da testimone di nozze. E gli ha affidato anche la figlia Dalma quando i reporter lo inseguivano per una foto. Oggi racconta al Quotidiano Nazionale il suo rapporto con il campione. Cominciato per caso: «Esattamente 40 anni fa ero aiuto cameraman nellaProduction, società creata per realizzare un film sulla vita di Diego. Il suo entourage cercava un ragazzo che conoscesse bene Napoli: scelsero me». E rivela: «In quegli anni dormivo pochissimo alla notte, il telefono suonava sempre e avevo la borsa pronta per partire all’improvviso, anche in aereo». Il volo per Mosca Aiello racconta che unapartì con Diego per Mosca: «La squadra al pomeriggio partì senza di lui alle 15. Verso le 18,30 Diego arrivò nei nostri ...