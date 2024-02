Laura muore a 37 anni | medici fanno nascere il bimbo che portava in grembo da 8 mesi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'infermiera di 37Porta è morta all’ottavo mese di gravidanza dopo una improvvisa complicanza. Isono riusciti a faril piccolo cheinche però è ora ricoverato in gravissime condizioni a Firenze.

Dramma a Pistoia: muore 37enne all'ottavo mese di gravidanza. Il neonato è grave al Meyer: Si chiamava Laura Porta, in tanti sui social la ricordano come una persona solare e di buon cuore, sempre pronta a dare una mano al prossimo.

