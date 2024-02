L' attrice interpreta una diva in crisi disposta a tutto pur di tornare star del cinema

Selin Yeninci è l' attrice turca nota in Italia per il ruolo di Saniye Ta?k?n in Terra Amara , ecco chi è e cosa sappiamo di lei. Selin Yeninc è una ... (movieplayer)

Gloria, Massimo Ghini interpreta Manlio: 'È un personaggio diabolico": C'è grande attesa per la prima puntata di Gloria , la fiction di Rai1 che segna il ritorno di Sabrina Ferilli in Rai dopo 13 anni. L'attrice interpreta un'attrice sul viale del tramonto, Gloria Grandi , che farà di tutto per tornare al successo. Al suo fianco il marito Alex (Sergio Assisi) , la figlia Emma (Martina Lampugnani) , l'...

Lutto per Luisa Amatucci di Un posto al sole: è morto il marito: "Ciao, amore della mia vita ". Luisa Amatucci, attrice napoletana che interpreta Silvia nella soap di Rai Tre Un posto al sole , ha salutato così, sui suoi social, il marito Gianni Netti, che si è spento per una malattia . L'uomo stava male da ...

Povere Creature, Emma Stone ringrazia lo sceneggiatore ai BAFTA per una frase del film: ...BAFTA come migliore attrice nell'arco della sua carriera. Il primo è arrivato nel 2017 con La La Land . In Povere Creature, dove figura come protagonista e anche produttrice, Emma Stone interpreta ...