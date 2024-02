Latitante Ricercato in Europa Catturato nel Centro Città | Si Tratta di un Polacco di 24 Anni

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pescara - La polizia di Pescara ha messo fine alla fuga di uneuropeo, arrestando un cittadinodi 24. L'uomo è stato individuato edopo che è stato emesso un mandato di cattura europeo nei suoi confronti. La sua ricerca era scattata in seguito alla sua identificazione come responsabile di reati finanziari commessi nel 2021, con rilevanza a livello europeo. Le autorità hanno localizzato il giovanepresso una struttura ricettiva nel cuore deldi Pescara. Attraverso accertamenti nei database, è stata confermata l'esistenza del mandato di cattura emesso nei suoi confronti. leggi tutto

