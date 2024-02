Latina | sorpreso a rubare cosmetici al centro commerciale | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Nel corso della mattinata del 16 febbraio a, i carabinieri della locale dipendente N.O.R. – Sezione radiomobile, deferivano stato di libertà un cittadino classe 2004 residente aper tentato furto aggravato. Il predetto venivaad asportare prodottida un’attività posta all’interno di undiper un valore complessivo di euro 47,89. La refurtiva, una volta recuperate, veniva restituita ai legittimi proprietari. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...