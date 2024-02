Latina | le vendono una finta assicurazione da quasi 500 euro | truffata una donna

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024 – Nel pomeriggio del 17 febbraio c.a. a, i carabinieri della locale Stazione diScalo, a conclusione di attività di indagine a seguito di una denuncia sporta da una cittadina classe 76 residente a Sermoneta (LT), deferivano in stato di libertà due cittadine rispettivamente classe 93 residente a Latronico (PZ) e cittadina ucraina classe 73 residente a Napoli.Le predette, al fine di rinnovare la polizza assicurativa dell’autovettura della 48enne, la inducevano ad effettuare un bonifico dii474,00 su una carta prepagata senza ottemperare a quanto concordato. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di ...