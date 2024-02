L’Atalanta Under 23 infila la seconda vittoria di fila | 2-0 al fanalino di coda Alessandria

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Caravaggio.consecutiva per23 che davanti al pubblico di casa regola 2-0 ildie consolida il quinto posto in classifica, sempre con una gara da recuperare, portandosi a meno due dal Vicenza quarto. I nerazzurri prendono subito in mano le redini del match attaccando a pieno organico e la partita viene indirizzata poco dopo la mezz’ora: Fiumanò stende Capone e viene espulso, costringendo i piemontesi in 10 per il resto della gara. Sul seguente calcio di punizione Panada traccia una traiettoria imparabile per Farroni e firma l’1-0. Nella ripresa la squadra di Modesto continua a spingere e trova subito il raddoppio proprio con Capone, autore del gol che mette il lucchetto alla sfida. L’23 ...

L'Atalanta Bergamasca Calcio U23, meglio nota come Atalanta U23, è la seconda squadra dell'Atalanta Bergamasca Calcio, società calcistica italiana con sede nella città di Bergamo. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

