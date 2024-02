L’Atalanta da martedì al lavoro in vista del tour de force fra campionato ed Europa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) DOMENICA SFIDA AL MILAN. Dopo due giorni di riposo,torna in campo indella trasferta sul campo del Milan che aprirà il ciclo di sette partite in un mese fra Serie A edLeague.

Polizia Locale, l'attività della settimana dal 11 al 18 febbraio: ... per un totale di 240 ore di attività e l'impiego di 8 diversi ... Anche in occasione di Atalanta vs Sassuolo, gara valevole per il ... via Paglia e Bonomelli lunedì nella fascia 19.00 - 01.00, martedì ...

Il commento di Luciano: anticipi della 25a giornata di A: Un'Atalanta come sempre scatenata trova il vantaggio al 22 , con ... che inizierà venerdì 23 Febbraio con l'anticipo Bologna - Verona. Nel frattempo spazio alle coppe Europee a partire da martedì, con ...

Champions League, una questione di ranking. Così l'Italia può portare cinque club nella nuova edizione: ...League per i quali si è già brillantemente qualificata l'Atalanta ...viaggiano col vento in poppa in Champions partono favoriti con l'... Martedì a San Siro è in programma la gara d'andata; l'imperativo è ...