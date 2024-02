L’Arcidiocesi di New York censura il funerale di Cecilia Gentili | attivista trans

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 19 febbraio 2024)di Newhato ildell’argentina e attricetenutosi alla storica Cattedrale di San Patrizio sulla Fifth Avenue, definendolo “scandaloso”. L’argentinaè morta a 52 anni, e la causa della morte non è stata rivelata. L’era nota per aver guidato la lotta per i diritti deigender e delle sex worker a New. Nata nella città di Gávez, Santa Fe, dove tra i 6 e i 10 anni è stata abusata sessualmente da un vicino di casa, come ha raccontato nel suo libro Letters to Everyone in My Hometown Who Isn’t My Rapist, si è trasferita a 26 anni a New, dove ha ...