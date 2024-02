L’anno record del polo europeo dell’alluminio anodizzato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) METALCOAT, ALUSTEEL COATING, Alpine Anodizing e Aleu, aziende riconosciute come punto di riferimento in Europa nella produzione e commercializzazione di alluminio e acciai preverniciati e alluminioarchiviano un anno ricco di soddisfazioni e importanti traguardi. Veri e propri atelier di queste lavorazioni industriali, capaci di soddisfare qualsiasi richiesta di verniciatura dei semilavorati. Tipico esempio del saper fare che caratterizza il migliore made in Italy, il punto di forza che accomuna le quattro realtà lombarde è la capacità di rispondere alle molteplici esigenze del settore edile, navale, automotive e dell’industria in generale con un’ampia offerta di soluzioni, tutte all’insegna della precisione e dell’alta qualità. Un servizio sempre tailor-made grazie al quale sono riconosciute sul mercato internazionale per la capacità di raggiungere la ...