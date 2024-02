Lanciata una sonda giapponese per l’ispezione dei detriti spaziali

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un'aziendaannuncia il lancio con successo di quella che ritiene essere la prima navicella spaziale con la missione di ispezionare i rifiuti sempre più numerosi e potenzialmente pericolosi in orbita.La missione di Active Debris Removal di Astroscale-Japan (Adras-J) è quella di trovare ed esaminare i resti di un razzoH-IIA fluttuante nello spazio per 15 anni, ha spiegato la società privataAstroscale. Laè statadomenica alle 14:52 GMT (15:52 ora di Parigi) dalla Nuova Zelanda.Astroscale "ha stabilito con successo un contatto (...) ed è pronta ad avviare le operazioni", ha affermato il leader del progetto Eijiro Atarashi, citato in un comunicato stampa.