Lancia televisore contro un medico Pugni a un carabiniere | arrestato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Quando ilsi è rivolto al paziente suggerendo di portarlo con l’ambulanza al pronto soccorso per accertamenti, l’uomo si è alterato, scagliandosiil personale sanitario ei carabinieri intervenuti. È successo sabato pomeriggio a Cesano. I carabinieri della Stazione di Buccinasco e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Corsico sono intervenuti in via Pasubio, in seguito alla segnalazione da parte dei soccorritori giunti sul posto poco prima. La centrale operativa del 118 ha risposto alla chiamata di aiuto da parte del coinquilino di un 40enne, italiano, che era preoccupato perché l’amico non stava bene ed era in stato alterato. Ma appena l’uomo ha visto i soccorritori giunti per lui con l’ambulanza e l’automedica, si è ulteriormente agitato e ha iniziato a urlare, opponendosi alle cure sanitarie. ...