“L’ambasciatore straordinario” | il podcast che racconta e ricorda Luca Attanasio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un viaggio tra Europa e Congo, tra passato e presente, attraverso il racconto e nel ricordo diitaliano ucciso il 22 febbraio 2021 durante un’imboscata nella provincia di Goma, nella Repubblica democratica del Congo. A tre anni dalla tragica morte, RaiPlay Sound– Storia di”, ilin uscita il 20 febbraio scritto e realizzato dalla giornalista Antonella Palmieri. Otto puntate disponibili on line dal 20 febbraio a ripercorrere alcuni momenti della vita di, la sua infanzia, la sua adolescenza e i motivi che lo hanno spinto a lasciare il suo paese natale Limbiate, in provincia di Milano, per dedicarsi ...