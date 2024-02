L’Altra Napoli | corsi di cinema in centro storico per 80 giovani a rischio | si inaugura l’Audiovisual Hub

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 febbraio 2024)lancia un nuovo progetto a favore deinapoletani. Il 24 febbraio alle ore 10,30 mella sede del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, in Vico Monte della Pietà n. 1, saràta AudiovisualHub, “una innovativa struttura – si legge in una nota del presidente dell’associazione, Ernesto Albanese – – destinata ad ospitaredi formazione nei settori dele dell’audiovisivo”. Il progetto, realizzato insieme ad Apogeo Ets e in collaborazione con il Dipartimento Scienze Sociali della Federico II, prevede il coinvolgimento di 80, per lo più provenienti da fasce adi marginalità economica e sociale, con l’obiettivo di inserirli nel mondo delle professioni del ...