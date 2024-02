L’Allianz si illude | poi è solo Imoco Il tie-break incorona Conegliano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La Coppa Italia resta un sogno perVero Volley Milano, che sfiora l’impresa a Trieste ma si arrende al tie-al termine di una finale anche più equilibrata del previsto con la Prosecco Doc. Le venete, imbattute quest’anno in tutte le competizioni, hanno dovuto sudarsi la loro sesta coccarda tricolore, la quinta di fila, ma alla fine si sono confermate bestia nera della squadra del Consorzio, sconfitta come già successa lo scorso anno a Casalecchio di Reno (Bologna) oltre che nelle ultime due finali scudetto, nella Supercoppa Italia di Livorno e nei due match di regular season nella serie A1 di quest’anno. Se due settimane fa al PalaVerde di Villobra non c’era stata storia al termine di una partita a senso unico, stavolta però le ragazze di coach Marco Gaspari se la sono giocata alla ...