La voce dei due goleador | l’olandese va in doppia cifra stagionale | prima gioia per il marocchino Joshua | Continuiamo a spingere» El Azzouzi | Ho ripagato la fiducia»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il gol al Dall’Ara sarà pure un tabù da spezzare. Ma fuoriZirkzee si confermaimplacabile, specie contro le big. E’ lui il simbolo di un Bologna in crescita: nono gol in campionato e decimo contando quello in Coppa Italia al Cesena, per il 22enne di Schiedam, che ne aveva totalizzati due nella scorsa stagione. E’ il settimo segnato in trasferta, dopo le reti realizzate a Inter, Sassuolo, Fiorentina, Salernitana e Milan. Tra le vittime ci finisce pure Lazio, all’Olimpico, gol che conferma la tendenza dela non sbagliare le partite che contano doppio. "Dobbiamo continuare a", dice. Perché d’Europa non si parla, ma l’appetito vien mangiando e come spesso capita alle 12,30 guai a invitare a pranzo i ...