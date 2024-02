La vera inclusione scolastica è garantire buoni livelli di apprendimento per tutti

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le informazioni che si possono ricavare dal Secondo rapporto dell’Eurispes sulla Scuola e l’Università sono molto importanti, ma lo sono altrettanto le valutazioni che ciascuno può fare, e ciò anche in merito alla percezione che gli insegnanti hanno o non hanno della scuola nella quale essi sono immersi. Quando parlo di scuola, intendo lo spazio dedicato ai bambini e ragazzi da 0 a 18-19 anni. Innanzitutto, c’è bisogno di affrontare il mondo della scuola con serietà, come campo di studio scientifico: la scuola merita un approfondimento e un’analisi che vanno al di là delle nostre singole esperienze personali come studenti, genitori o altro. Questo errore di prospettiva è un grande problema del quale soffre il nostro Paese quando si parla di Scuola. La scuola è un fenomeno estremamente complesso, contraddittorio, da studiare con grande umiltà e il dovere di proporre delle soluzioni ...