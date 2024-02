La vedova di Navalny accusa Putin | Ucciso col gas nervino la prova dell' omicidio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Alexeyè stato avvelenato con il Novichok. Torna a parlare Yulia Navalnaya, ladel dissidente russo morto in carcere in Siberia, oggi a Bruxelles per incontrare i ministri degli Esteria Ue. La donnale autorità russe di nascondere il corpo del marito, in attesa che spariscano le tracce'agentedal cadavere. In una video-denuncia la donna fornisce anche il nomee persone coinvolte nella morte del marito, e le motivazioni del nuovo avvelenamento. Infattiera stato avvelenato il 20 agosto 2020 durante un suo viaggio in Siberia, anche in quel caso i suoi sostenitori denunciarono l'uso del Novichock - il gascreato dai sovietici e usato in numerosi delitti - da parte ...