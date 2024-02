La vedova di Alexei Navalny incontra ministri Esteri Ue a Bruxelles | “Putin ha ucciso mio marito”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella cornice solenne del Consiglio Affaridell'Unione Europea a, si è svolto un incontro di grande importanza politica e umana: l'incontro tra Yulia Navalnaya,di, e ideglieuropei. Con un tono di profonda soddisfazione, Josep Borrell, capo della politica estera dell'UE, ha annunciato l'arrivo di Yulia Navalnaya, sottolineando l'importanza cruciale di tale incontro nel contesto della lotta per la libertà in Russia. La presenza delladiha catturato l'attenzione internazionale, offrendo un'opportunità unica per ribadire il sostegno all'opposizione russa e per commemorare la figura di, il prominente leader ...