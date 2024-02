La vedova di Aleksej Navalnyj promette di continuare la lotta contro il Cremlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il 19 febbraio Julija Navalnaya, ladi, ha promesso, tre giorni dopo la morte del marito in una prigione russa, di portare avanti le sue battaglieil presidente Vladimir Putin. Leggi

Tajani incontra la vedova di Navalny: "Il governo italiano è al tuo fianco": 'La morte di Aleksej Navalnyj è una morte provocata direttamente o indirettamente dal sistema del Cremlino. ... La vedova di Alexei Navalny guiderà l'opposizione: "Putin ha ucciso mio marito" Chi ci ...

... la vedova di Aleksej Navalny: ... la vedova di Aleksej Navalny", registrato lunedì 19 febbraio 2024 alle 09:06. Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).

Julija Borisovna Naval'naja, chi è la moglie di Aleksei, leader in pectore dell'opposizione interna a Vladimir Putin: Non solo vedova del leader Aleksej Anatol'evi Naval'nyj . Ma 'first lady' dell'opposizione della Federazione Russa. È stata descritta così dai media, eppure Julija Borisovna Naval'naja, nata Abrosimova , è ...