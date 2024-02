La storia di Luisella | 109 anni Insegnò come supplente a 17 anni perché “costretta” dal preside ad accettare incarico di 15 giorni Poi 46 anni di carriera

Valeria Luiselli (Città del Messico, 16 agosto 1983) è una scrittrice e saggista messicana. Ha pubblicato su diversi giornali e riviste come Letras Libres, The New York Times, e Dazed & Confused. La critica tedesca l'ha definita la nuova rivelazione della letteratura latinoamericana. Dal 2014 al 2016 ha scritto la rubrica "Cartas desde Harlem" sul quotidiano El País.