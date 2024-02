La storia del controverso spot anti-fumo con Yul Brynner

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Firenze, 19 febbraio 2024 – Era il 19 febbraio del 1987 quando Yul, il famoso attore, comparve in televisione in un discusso. Per sua volontà, venne mandato in onda dopo la sua morte. Era stato girato prima che il cancro ai polmoni lo uccidesse, e nel messaggio invitava i ragazzi a non rovinarsi la vita a causa delle sigarette, definite responsabili della sua prematura scomparsa. Ma come stanno le cose nel nostro Paese? I dati del sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di Sanità dicono che più di un fumatore su tre nell'ultimo anno ha provato a smettere ma in oltre il 50% dei casi il tentativo è fallito. I fumatori incalliti pur volendo smettere continuano a fumare con esiti, purtroppo negativi sulla loro salute. Più dell'80%, tra chi ha provato a smettere, ha poi ceduto alla tentazione. ...