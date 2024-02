La stazione di Bologna e i consigli che dispenso dall’alto del mio dottorato in materia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È il settembre del 2022. Sono ae devo andare a Brescia, con un Frecciarossa. Sono quindi al binario 18, uno dei quattro nellasotterranea dell’alta velocità, un incubo per il quale l’aggettivo «kafkiano» non basta. Ci sono arrivata con calma, sono lì che aspetto ma il treno non arriva. Tarda cinque minuti, poi dieci, poi quindici, poi dagli altoparlanti esce una voce che dice una cosa per la quale prima dei binari kafkiani al massimo si sbuffava e ora si bestemmiano gli dèi di tutte le religioni: il treno atteso al binario 18 è in arrivo al binario 1. Se siete mai passati da quei sotterranei a questo punto starete tremando per il nervoso, se non ci siete mai passati è difficile spiegare, è difficile capire: non significa solo che devi cambiare binario, significa che devi cambiare codice postale. Quella scena di un anno e mezzo fa ...