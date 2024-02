La squadra ha lottato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un’altra sconfitta, la sesta consecutiva, e altri due gol subiti da una difesa che è sempre più la peggiore del girone. Si sperava in una scossa con l’arrivo, in settimana, del nuovo tecnico Giacomo Filippi, invece lanon ha dato segni di vita, tenendo lo 0-0 nel primo tempo più per demerito degli avversari ma senza creare alcunché. Filippi cerca comunque di guardare il bicchiere mezzo pieno, anche perché di tempo per dare la sua impronta per ora ne ha avuto molto poco: "Ci sono delle cose da registrare e su cui lavorare, ma io sono fiducioso perché ho visto unache hae non ha mai mollato. Bisogna ripartire da questi novanta minuti, consapevoli degli aspetti negativi ma anche di quelli positivi che io e il mio staff analizzeremo in settimana". Alla domanda se secondo lui lasi è ...