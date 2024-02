La Spezia si trasforma per attirare il turismo vip

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) IL 2024 per il porto spezzino sarà un anno cruciale, in cui saranno poste le fondamenta per l’avvio di grandi e importanti processi dizione. La firma del contratto d’appalto per la realizzazione del nuovo molo crociere – arrivata lo scorso dicembre tra l’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale e l’ati composta da Fincosit, Rcm Costruzioni e Agnese Costruzioni – segna l’inizio della svolta. "Si tratta dell’opera – sottolinea il presidente Mario Sommariva (nella foto in basso) – che innescherà il complessivo sviluppo del porto secondo le linee tracciate dal vigente piano regolatore: molo crociere, nuovo Terminal Ravano, ampliamento del Terminal del Golfo, nuovo waterfront di Calata Paita, Swiftrail e nuova fascia di rispetto. Opere che si realizzeranno secondo tempistiche praticamente contestuali e che sono il compimento di un disegno che ...