La sfida di Yulia Navalnaya | “Putin ha ucciso mio marito | continuerò il lavoro di Alexei”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mentre la famiglia lotta ancora per avere accesso alla sua salma,, la vedova diNavalny lancia unaa tutto campo contro il presidente russo. “hamio” afferma la moglie del dissidente russo. morto in circostanze ancora da chiarire nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, in un video postato sui social. La donna ha annunciato che continuerà “ildia lottare per il nostro Paese. E ti invito a starmi accanto” rilvolgendos ai sostenitori di Navalny che anche in questi giorni hanno manifestando finendo in arresto.denuncia che ilè stato avvelenato con il ...