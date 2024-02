La Scuola sia baluardo di conoscenza | tolleranza e spirito critico | intervista a Paolo Pagliaro

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Laitaliana del presente fa presagire sfide e opportunità per il futuro, nell’, Direttore agenzia giornalistica 9Colonne e autore televisivo. L’istruzione in Italia appare come un settore penalizzato nei bilanci dello Stato, che rischia un declino simile a quello della Sanità pubblica, ma che ha in sé molteplici risposte per il futuro. Tra queste, una maggiore attenzione agli Istituti professionali che forniscono competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, e che in Germania rappresentano un motore dell’economia. Come valuta la spesa pubblica destinata all’istruzione in Italia? Per quale ragione la “dissennata” politica dei tagli sembra avere sempre come maggiore bersaglio proprio ladalla quale dipende il nostro futuro? L’ultima rilevazione Istat ...