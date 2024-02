La Russia di Putin è come l' Urss e collasserà Le lettere di Navalny all' altro dissidente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ildi oggi corrispondeva aldi ieri. Alexeyha scritto dalla sua colonia penale a Natan Sharansky per ringraziarlo del suo libro «Non temere il male» nel quale raccontava la sua prigionia nei gulag sovietici. A rivelare lo scambio epistolare, dopo la morte in carcere di, è il sito «The free Press». «Voglio ringraziarti molto per questo libro che mi ha aiutato tanto e continua ad aiutarmi. Sì, sono allo Shizo (la cella di punizione, ndr), ma quando ho letto dei tuoi 400 giorni in cella di punizione con razioni di cibo decrescenti, uno capisce che c'è chi ha pagato un prezzo anche più alto per le sue convinzioni», scrivevaa Sharansky in una prima lettera del marzo 2023, uscita dal carcere grazie ai suoi avvocati, che gli avevano procurato il libro. «Il tuo ...