La Roma soffre ma vince 3-0 con il Frosinone Le pagelle dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) De Rossi trova la sua quarta vittoria in Serie A, dopo Verona, Salernitana, e Cagliari aggiunge anche il. Un primo tempo tutto da dimenticare, errori in fase di costruzione, imprecisione da parte dei difensori centrali che potevano costare molto care, e molta sofferenza sulle fasce, da cui provenivano cross molto pericolosi. Un Kaio Jorge molto impreciso e uno Svilar in allerta consentono alladi mantenere il pareggio, ma la ciliegina la mette l’uomo che non ti aspetti. Mentre ci avvicinavamo alla fine del primo tempo, Huijsen, fino a quel momento uno dei peggiori, si inventa attaccante, salta due uomini e con un tiro a giro batte Turati. Nella ripresa ilnon riesce a mantenere gli stessi ritmi del primo tempo, De Rossi effettua cambi precisi e funzionali, dentro Pellegrini e Llorente, fuori Huijsen e ...