La psicologa e l' inquietante parallelismo tra Giulia Cecchettin e Desyrée Amato | il particolare

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «Servirà l'esercito per fermarmi, farò una strage. Vedrai quanto posso essere cattivo». E ancora: «Sei una falsa, devi soffrire quanto ho sofferto io», «Ti farò tanto male». Sono alcuni dei messaggi che Christian Sodano ha inviato alla fidanzata, nelle settimane precedenti l'omicidio della madre e della sorella di lei, martedì scorso a Cisterna di Latina. A quanto rivela il Corriere della Sera Desiréé li aveva inoltrati a un'amica. «Ti farò tanto male, fosse l'ultima cosa che faccio. Non me ne frega più niente», scrive lui. Lei prova a farlo ragionare, a calmarlo: «Sei davvero importante per me», lo rassicura. Ma niente ha effetto su Sodano: «Non sono Dio per giudicare una persona, ma visto che Dio mi ha tolto quelle più care (i genitori, ndr) ne porterò anche io a Dio. E ne porterò molte». «Mi hai detto scegli tu e io ho scelto», prova ...