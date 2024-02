La Promessa anticipazioni oggi | Manuel parte per l’Italia

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella trama avvincente de La, la puntata del 19 febbraio 2024 promette di portare emozioni contrastanti e scelte decisive per i protagonisti. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo appassionante episodio che andrà in onda su Canale 5 alle ore 16.40. Grande Fratellostasera 19 febbraio: sondaggi e televoto. Chi verrà eliminato?Lasotto ricatto di Jimena, turbato da un emozionante tormento interiore, si troverà con le spalle al muro. La sua vita a Lasi sta trasformando in un vero e proprio inferno, costretto a navigare tra i ricatti di Jimena e il disincanto del suo matrimonio con Jana. La pressione diventa insopportabile, e la sua anima desidera liberarsi da ...