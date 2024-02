“La prima volta in 12 anni” Milei sforna il “miracolo” che nessuno vi racconta

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 19 febbraio 2024)hanno cercato di ridicolizzarlo, di descriverlo come se fosse un populista pazzo, poi hanno cercato di ghettizzarlo, definendolo un estremista di destra, poi hanno cercato di sminuirlo dicendo che con lui l’Argentina sarebbe sprofondata in una situazione disastrosa che non aveva le famose competenze per poter governare un paese. Oggi anche gli avversari di Javier, il Presidente dell’Argentina, devono arrendersi di fronte ai fatti, di fronte all’evidenza. Che cosa ci dicono i fatti? I fatti ci dicono che grazie alle politiche economiche diportate avanti in sole poche settimane, in sole pochi mesi, ma con una precisa direzione di taglio della spesa del pubblico, di taglio agli sprechi, di taglio alla corruzione che ha devastato l’Argentina negli ultimicon quello che era tutto in effetti un ...