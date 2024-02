La presentazione Aprilia | c’è tutto per puntare al top Sfida alla Ducati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) "Vogliamo essere protagonisti. Ed è vero, nel 2024 alzeremo ancora l’asticella. Ne siamo orgogliosi. Siamo consapevoli che sarà una stagione impegnativa, ma abbiamo le carte in regola per fare bene e per poter vedere sul campo quanto di buono abbiamo costruito negli anni scorsi". Massimo Rivola, numero uno del team di Noale, accende così i riflettori sulla nuova. E la Rs-Gp24 si presenta davvero in un ruolo da protagonista al via di questo Mondiale. Aerodinamica eccentrica, potenza rinnovata dopo anni di crescita e due piloti, Aleix Espargaro e Maverick Vinales, che hanno mille buoni motivi perin alto. "Il nostro processo di crescita – aggiunge Rivola – è stato costante e il 2024 sarà per noi un anno importante per arrivareconsacrazione definitiva". Ci sarà il testa a testa con la, ma ci ...