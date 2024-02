“La politica si svegli | i Pfas uccidono” | l’appello al governo di Ungherese Greenpeace “Vanno vietati per legge | non possiamo aspettare i pm”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Nonsempre sperare nella magistratura come garante di qualsiasi contenzioso. Se ci sono dati e numeri inequivocabili, il legislatore deve intervenire. Invece, rispetto al caso, lain questi anni ha deciso consapevolmente di non intervenire. Ma da che parte stanno le istituzioni, con le lobby industriali o con l’interesse pubblico?”. Giuseppe, Responsabile campagne inquinamento diItalia, ha appena pubblicato un saggio inchiesta,. Gli inquinanti eterni e invisibili nell’acqua (Altreconomia), in cui ripercorre la storia di queste sostanze, tracciando una mappa del rischio ancora presente nel nostro Paese e raccontando come la protesta dal basso, specie in Veneto, abbia finalmente portato il problema alla luce del sole. “Nella zona di ...