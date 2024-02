La politica sale al Campidoglio per Navalny | le immagini della fiaccolata

(Di lunedì 19 febbraio 2024)in piazza, a Roma, in memoria di Alexei, il dissidente russo ucciso in carcere in Siberia dal regime di Putin. La manifestazione è stata organizzata da Carlo Calenda, leader di Azione. Vi hanno preso parte tutti i partiti politici, anche la Lega, il cui capogruppo al Senato Massimiliano Romeo è stato accolto al grido di "Vergogna, vergogna". "Il sospetto c'è, ma lei ha la certezza" dice Romeo a un manifestante a propositomorte del dissidente russo per mani del regime di Putin. "Sono contento che tutte le forze politiche siano oggi qua, non è una cosa comune in Italia. La libertà deve accomunare tutti quelli che fanno" ha detto Carlo Calenda. "Siamo qui a questacontro un regime che non tollera il dissenso e che uccide la ...

La grande sfida per von der Leyen: far sì che il centro tenga di fronte all'ascesa delle destre: ... da una nuova guerra in Europa " e dall'unità politica senza precedenti finora sostenuta dall'...sinistra con Wagenknecht Mentre il nuovo partito di sinistra tedesco guidato da Sahra Wagenknecht sale ...

Borsa: Europa in stallo senza Wall Street, a Milano ( - 0,2%) sprint di Tim: ... in programma tra mercoledì e giovedì, che potranno fornire indicazioni sulle strategie di politica ...44 *** BTp: spread chiude in rialzo a 149 punti, rendimento decennale sale al 3,89% 19 febbraio - ...

Social, giovani ed Europa: cosa non sta funzionando e che c'entra l'Unicas: Tuttavia la politica e la società dovrebbero occuparsi di chi resta indietro, non di chi esce ... E la percentuale sale al 100% se vengono presi in considerazione soltanto i tredicenni" . Non era e non ...