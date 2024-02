La playlist della Serie A | tutto l’amore alla Jova per Zirkzee | ‘I love you baby’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 – Juventus- Eminem. La Juventus continua a perdere punti su punti abbandonando la corsa scudetto, il pareggio di Verona è l’ennesima dimostrazione di calovecchia signora. “You only get one shot, do not miss your chance to blow, This opportunity comes once in a lifetime”. Questo ciò che riecheggiava nella testa di Allegri primagara contro il Verona, consapevole che sarebbe stata l’ultima possibilità per mantenere viva, anche se minimamente la corsa scudetto. La Juventus si è persa, ed ha bisogno di ritrovarsi consapevole di non poter più guardare avanti, ma di doverlo fare alle proprie spalle.notti. Il gol che ha sancito la vittoria contro la Lazio è una meraviglia. Ricezione ptra le linee, con la possibilità dirgare semplice ...