La Pianura Padana tra le aree più inquinate al mondo | ecco perché c’entra anche la conformazione geografica

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Laè tra lepiùdel. Il problema è tanto noto quanto di stringente attualità: da giorni, infatti, Milano è in cima (o quasi) alla classifica delle metropoli piùdelsecondo il sito svizzero IQAir. In questo momento, ad esempio, secondo IQAir la concentrazione di PM2.5 del capoluogo lombardo è 22.3 volte il valore guida annuale della qualità dell’aria indicato dall’OMS (dato registrato lunedì 19 febbraio). Le cause sono le più varie: coltivazioni intensive, industrializzazione massiccia, alta densità di popolazione sono tutti fattori che favoriscono l’inquinamento, un problema che colpisce non solo le grandi città o leindustriali ma l’intera macroregione. Ma a concorrere al primato di “hotspot ...

Allerta smog in Pianura Padana: ci si può allenare all'aperto Le mascherine servono Le risposte dell'esperto: In Pianura Padana l'aria è irrespirabile da decenni, ma in questi giorni lo è anche più del solito. Le immagini satellitari del servizio europeo Copernicus parla di livelli di inquinamento atmosferico "...

