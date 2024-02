La piaga degli influencer europei che fanno pubblicità senza dichiararlo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Da un lato c’è il dato dell’Osservatorio Nazionale sull’Marketing che – stabilendo alcuni criteri come l’età minima di 18 anni e il numero di followers superiore a mille – ha stabilito che, nel nostro Paese, per ogni 100 utenti di internet, il 2,22% prova a essere un. Dall’altro lato, c’è un dato che emerge da una analisi condotta in seno alla Commissione Europea, insieme alle autorità nazionali per la tutela dei consumatori: quest’ultima ha stabilito che il 97%in Europa stringono partnership commerciali, ma solo il 20% di questi le dichiara sempre. Va da sé che ci troviamo di fronte a una grandissima contraddizione: da una parte c’è un’attività ambitissima, a cui tutti aspirano per una ragione o per l’altra; ma, al contrario, c’è scarsa consapevolezza dei doveri di questa ...