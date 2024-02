La paura dei tifosi del Nizza sulla pietra che ha devastato il bus | “Sembrava uno sparo | vetri ovunque”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella notte di venerdì 16 febbraio da un cavalcavia autostradale è stato lanciato un sasso sul pullman deidelche rientravano dalla partita con il Lione: "Si è sentita una esplosione, abbiamo trovato un sasso grande come una palla da bocce che ha spaccato il parabrezza". L'allucinante testimonianza di una tragedia sfiorata: "A bordo c'erano anziani, donne e bambini. Sono degli assassini"

Una sparatoria ha avuto luogo a Kansas City , nel Missouri, durante la parata celebrativa per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl . Come riporta la ... (sportface)

Momenti di Paura per la prof vittima dei suoi alunni : questi ultimi l’avrebbero presa a sassate Un altro terribile episodio di violenza scolastica ... (cityrumors)

Beatrice Fiorentini, il suo viaggio nel viaggio con 'Un amore' (INTERVISTA): Era un invito a smollare la paura del giudizio, quella di sbagliare. Il compito era fare il viaggio. D: Cosa c'è in ballo dopo "Un amore" R: Ora sono in attesa di risposte, sto facendo dei bei ...

Israele diffonde il video, 'paura per i piccoli Bibas': "C'è timore per la loro sorte, siamo molto preoccupati". Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari parlando del video dei piccoli Bibas e della madre Shiri rapiti il 7 ottobre e diffuso oggi dall'esercito.

Viola Di Grado e la grande storia del male che ci avvolge come le tenebre: Igor, però, si risveglia e l'esistenza dei tre, già radicalmente cambiata, deve trovare dei nuovi ... È stato inventato dalle madri contadine, lo usavano per metter paura ai bimbi, così che non si ...