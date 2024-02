La Nasa cerca quattro ‘marziani’ per una simulazione di vita sul pianeta Marte

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 – Vivere un anno su? Lastandoaspiranti astronauti per unadisul cosiddetto ‘rosso’. I volontari dovranno vivere nei 158 metri quadrati della Mars Dune Alpha, struttura costruita in 3D presso il Johnson Space Center di Houston in Texas. Durante ladovranno condurre passeggiate spaziali simulate e saranno esaminati da un punto di vista fisico ma anche emotivo. L'esperimento è chiamato Crew Health and Performance Exploration Analog e inizierà il prossimo anno dopo 13 mesi di selezione. Ognuno dei partecipanti riceverà circa 60mila dollari. "Le attività maggiori riguarderanno le passeggiate spaziali simulate, le comunicazioni, la preparazione e il consumo dei pasti, ...

