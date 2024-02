La moglie di Navalny | Ucciso da Putin | è stato avvelenato con il Novichok

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Yulia Navalnaya, la vedova dell'esponente dell'opposizione russa, Alexei, ha affermato che continuerà il lavoro di suo marito, accusando Vldimirdi averlocon il. "Voglio vivere in una Russia libera, voglio costruire una Russia libera", ha detto Navalnaya in un video...

12.47 Alexey Navalny è stato avvelenato con il Novichok. Lo denuncia la vedova dell'oppositore russo morto venerdì scorso in un carcere russo in un ... (servizitelevideo.rai)

Moglie Navalny:"Putin ha ucciso Alexei": 12.47 Moglie Navalny:"Putin ha ucciso Alexei" Alexey Navalny è stato avvelenato con il Novichok. Lo denuncia la vedova dell'oppositore russo morto venerdì scorso in un carcere russo in un un video in cui ...

Navalny, la vedova Yulia scende in campo: 'Continuerò la sua battaglia': Non si arrende, nonostante il grande dolore, la moglie del dissidente russo morto venerdì 16 febbraio. E oggi, mentre si trova a Bruxelles invitata ...con lo stesso veleno Novichok usato contro Navalny ...

Yulia Navalnaya, 'mio marito ucciso con il Novichok': Yulia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny, in un messaggio video sui social media ha affermato indirettamente che suo marito è stato ucciso con il Novichok.