La moglie di Alexei Navalny | «Prenderò il posto di mio marito ucciso da Putin È stato avvelenato con il Novichok»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «Continuate a lottare per il nostro Paese. Vi esorto a stare accanto a me. Vi chiedo di condividere la mia rabbia». Questo l'appello di Yulia Navalnaya che si unisce alla denuncia per la morte del

12.47 Alexey Navalny è stato avvelenato con il Novichok. Lo denuncia la vedova dell'oppositore russo morto venerdì scorso in un carcere russo in un ... (servizitelevideo.rai)

"Continuerò il lavoro di Alexei ". Lo ha detto Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore russo morto in carcere, in un video postato sui social media. ... (liberoquotidiano)

Navalny, la moglie: "Avvelenato con Novichok". Indagine durerà almeno 14 giorni: Yulia Navalnaya: "Continuerò lavoro di Alexei". Il corpo non sarà restituito nelle prossime 2 settimane Alexei Navalny è stato avvelenato con il Novichok . A denunciarlo è la moglie dell'oppositore russo, morto venerdì scorso in una colonia penale russa, in un video in cui accusa le autorità russe di ...

Morte di Navalny, le reazioni a Como: fiori, ceri e foto ai giardini a lago: Nelle scorse ore ha parlato la moglie del dissidente Yulia Navalnaya, sostenendo che suo marito sia stato avvelenato: 'Putin ha ucciso mio marito. Continuerò il lavoro di Alexei e continuerò a ...

Navalny, cos'è il Novichok: l'agente nervino usato per uccidere: La moglie del dissidente fa riferimento alla sostanza Il Novichok usato per uccidere Alexei Navalny . E' Yulia Navalnaya, moglie dell'oppositore deceduto in carcere in Russia venerdì, a lanciare l'accusa nei confronti del regime di Vladimir Putin. Navalny, morto a 47 anni, sarebbe ...