La malattia di Re Carlo riunisce la famiglia | perché Harry vuole tornare adesso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il Principeha parlato delladi Re: è arrivato il momento dia casa? Tutto quello che sappiamo finora. Ladi Reè stato un fulmine a ciel sereno per laWindsor e, naturalmente, per i figli del Re a cuiha voluto comunicare lui stesso la diagnosi. I due Principi hanno reagito alla notizia esattamente come ci si aspettava da loro: William, in qualità di attuale Principe di Galles, ha cominciato a sostituire attivamente il padre in molti dei suoi impegni, mentresi è letteralmente precipitato dagli States al Regno Unito per stare accanto a suo padre. Principe– Fonte IG @abcnews – cityrumors.itQuest’ultimo gesto ha fatto nascere di nuovo la speranza ...