La lezione di Livia | impara a vivere senza poter vedere

(Di lunedì 19 febbraio 2024) LA RECENSIONE. Era facile cadere nel deamicisiano, nelle stereotipie consolatorie e tagliate con l’accetta, nella retorica del «la disabilità non esiste». Invece Greta Olivo, nel suo primo romanzo, «Spilli» (Einaudi, pagine 204, euro 18,50), trattando un tema difficile e delicatissimo come il progredire ineluttabile, in giovanissima età, di una malattia invalidante, evita scorciatoie illusorie, toni da favola o happy ending, semplificazioni «ideologiche».