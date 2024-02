La lezione arbitrale del basket | vanno al Var anche se nessuno li chiama e i calciomani si meravigliano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “Arbitraggio impeccabile!!!”. Lo stupore rimbalza dagli smartphone col crepitio dei pop corn. Una dopo l’altra le chat fino ad un attimo prima depresse dal coma del Napoli Calcio rifioriscono per l’esaltazione del Napoli. La Gevi ha appena vinto la Coppa Italia battendo in finale l’Olimpia Milano – sproporzioni di budget fuori scala, categorie di peso non assimilabili – e chi è solitamente abituato alla grammatica del pallone non ci si raccapezza. Che roba è? E’ successo che a 9 secondi dal termine d’una finale da tachicardia, con Napoli impegnata a difendere il risicato vantaggio sul 73-71 (la magia del tempo effettivo: può cambiare tutto in nove secondi) uno dei tre arbitri dà una rimessa in gioco a favore di Milano, dopo una carambola. Lo stesso arbitro istintivamente si ferma e – da solo – decide di andarsela al rivedere al monitor. Una sorta di var ad ...