La Lega lancia una nuova piattaforma | Serie A+ Calcio&Finanza

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Durante la prossima assemblea di, verrà presentata ai 20 club del massimo campionato una: laA+. Lo scrive Calcio&Finanza che precisa come l’obiettivo sia quello di “riunire unadi attività di marketing dellaA mettendole a sistema“.assemblea diA fissata per lunedì 26 febbraio LaA ha convocato unaassemblea per lunedì 26 febbraio. Tra i temi all’ordine del giorno, ci sono innanzitutto quelli federali, con il rapporto con le altre componenti che sarà il tema di maggior interesse. Poi i club discuteranno anche del calendario internazionale per il prossimo ciclo triennale 2024-2027. ...

La moglie di un investitore ha Lanciato un a campagna GoFundMe per aiutare a pagare le spese legali dell’ex presidente americano Donald Trump. In ... (periodicodaily)

Finita l'era dei diktat di Speranza inizia quella di Bertolaso: L'Assessore lancia un'idea di schedatura anche se posta in termini di punti per premiare chi segue ... Certamente ad affidargli quel delicato, ma anche molto importante, assessorato è stata la Lega, che ...

Ilary Blasi in vacanza in Sudafrica con Bastian Muller: Ma il luogo che li lega di più è New York, dove si sono incontrati e innamorati per la prima volta. ...Pupa Maria Laura De Vitiis Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Cecilia Rodriguez in bikini lancia ...

Suzuki GSX - 8R: potenza, maneggevolezza e comfort: I c erchi in lega da 17 pollici montano pneumatici Dunlop RoadSport 2 nelle misure 120/70 e 180/55. ... potenza, maneggevolezza e comfort Ecco la Lancia Ypsilon Cassina, la prima Ypsilon 100% elettrica ...