La Lega contestata alla fiaccolata per Navalny | “Ipocriti | vergogna! Tornate da Putin”

Navalny, fiaccolata in Campidoglio: contestata la Lega al grido di "vergogna, via via": Sotto la statua di Marco Aurelio una gigantografia dell'oppositore russo morto venerdì scorso Lega contestata alla fiaccolata per Aleksey Navalny in piazza del Campidoglio. Alla manifestazione convocata da Carlo Calenda che vede in piazza delegazioni di tutti i partiti per ricordare il leader ...

Valpotenza, Buldorini rigetta le accuse: "Passi da gigante in breve tempo Ricotta pensi al disastro delle piscine": Grazie alla filiera di governo Lega e Matteo Salvini ministro si è passati da una Valpotenza ... oltre dodici anni di rinvii, cerimonie di consegna di un cantiere mai aperto, una transazione contestata ...

Indonesia al voto: chiuse le urne, in corso lo spoglio: PAKISTAN La Lega musulmana di Nawaz Sharif e il Pakistan Peoples Party di Bilawal Bhutto hanno ...Alla domanda se le telecamere di sicurezza saranno utilizzate anche per funzioni legate alla contestata ...